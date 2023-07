Bojan Marović otkrio kako su mu nastale pjesme

Publika je od Bojana Marovića navikla da sluša isključivo ljubavne pjesme, a pjevač je za Kurir rekao da je pukušavao i da napiše nešto sa socijalnom tematikom, ali bezuspješno:

"Pokušavao sam da napišem više puta neku socijalnu pesmu, ali jednostavno nisam uspevao. Uvek me nešto ponese i to se završi kao ljubavna pesma. Valjda čovek traba da poseduje neku zrelost za tako nešto, a moguće je da je ja još uvek nemam. Ja sam se svojom prvom pesmom 'Više te nema' nekako već odredio u kom pravcu ću ići."

Za svoju novu pjesmu kaže da je nastala u vrlo specifićnim uslovima kada je na njegovo veliko iznenađenje završio u jednom starom, napuštenom hotelu.

"Ja sam tu pesmu napisao kada je bila ona čuvena izolacija u vreme korone i kada su me pokupili na granici. Bio je neki praznik u Crnoj Gori i nije bilo nikog. 14 dana sam bio u jednom odvratnom, napuštenom hotelu. Tada sam napisao tu pesmu 'Četiri zida'. Zamislite to, stanovnik zemlje koji ima gde da bude i to mu urade. Ali takvi smo mi kao društvo, često smo licemerni. To vreme su neki ljudi iskoristili kako bi testirali svoju moć. Da vide koliko mogu dao. To je strašno bilo, zaista", prisjetio se pjevač u intervjuu za Kurir.