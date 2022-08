Bojana Barović i Nikola Rokvić na interesantan način otkrili pol bebe

Bojana Barović i Nikola Rokvić nedavno su podijelili lijepe vesti. Naime, njihova porodica postaće bogatija za još jednog člana.

Poznati par ima dvoje djece, dva dječaka, Leona i Simona, a sada su na zanimljiv način saznali da li će dobiti još jednog dečaka ili stiže djevojčica.

Na vrlo simpatičan način odlučili su da saznaju pol dejtata, organizovali su malo porodično slavlje kraj bazena, a ovog puta Bojana nosi djevojčicu.

"Većina vas je pogodila pol, a mi samo možemo reći da smo preeesrećni", napisala je Bojana uz video na kome se vidi da je od sreće skočila u bazen, a za njom i svi ostali.

Bojana je nedavno podijeila sa pratiocima na Instagramu kako se osjeća u trećoj trudnoći i koliko se ona razlikuje od prethodne dvije:

"Neki od vas su primetili da u proteklih mesec i više dana baš i nisam bila najaktivniji član ove naše zajednice, a razlog tome je bila lepota prvog trimestra- mučnina. Ovaj put me je zatekla nespremnu jer su prve dve trudnoće bile znatno bolje po tom pitanju.. Ali ovo vam pišem iz drugog razloga, a to je moje zapažanje i način na koji sam se nosila sa tim.. U samom početku sam upala u stadijum prepuštanja i bukvalno ni jednu obavezu (sem oko dece) nisam mogla da odradim kako treba.. To je kratko trajalo jer sam shvatila da je i to jedna vrsta borbe i trenutno stanje kome ne smemo baš tako lako da se predamo.. I iako mi mučnine nisu od tog saznanja prestale, prestao je njihov kontinuitet i moja glava se više nije bavila samo time! Bar na kratko sam uspevala da se izbacim iz tog stanja i radim druge stvari i nekako naučim da funkcionišem i saživim se sa ovim, na svu sreću kratkotrajnim stanjem… Znam da vas je mnogo koje ste u ovom istom divnom stanju, sa nekad ne tako divnom svakodnevnicom i baš vama pišem u nadi da ćete bar ponekad snagom volje pomoći sebi", napisala je Bojana.

