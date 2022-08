Bojana Ordinačev poslije devet mjeseci konačno otkrila ime sina

Srpska glumica Bojana Ordinačev otkrila je ime sina nakon devet mjeseci - Najda.

"Kada smo moj partner i ja saznali da ćemo postati roditelji, dogovorili smo se da on bira ime za devojčicu, a ja za dečaka. Ne znam zašto, ali on je bio uveren da ćemo dobiti ćerku, pa je računao da će smisliti ime. Međutim, stigao je dečak. Prvo moja mama, a zatim i svi koji me poznaju, pitali su: 'Otkud ti to Najda?' Nisam znala šta da odgovorim jer ni sama ne znam kako mi se stvorilo u mislima. Kad sam ga ukucala, saznala sam da je to staro srpsko ime koje se više ne daje, ali je uglavnom pominjano – Najdan. Kasnije smo se setili da je Najda nadimak pevača grupe 'Smak', što nam je super zvučalo", kazala je.

Kako je Najdin tata reagovao kada je čuo šta ste smislili?

"Prvo mu je bilo čudno, ali se i njemu dopalo. Jeste neobično, ali nama odavno nije. Sada ne bismo mogli da zamislimo da se Najda drugačije zove. U početku me je nerviralo što me je većina ljudi pitala šta ime znači. U nekom trenutku počela sam ja njih da pitam: 'A šta znači Marko ili Miloš'? Ta imena 'znače' isto koliko i Najda, samo smo ih više puta čuli, pa nam zvuče obično", navela je glumica za HELLO.