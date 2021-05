Bojsi podržao Uraganke: Rekao sam vam! Kakva zemlja!

Britanski glumac Džon Čalis (78) se oglasio na Twitteru i imao je pohvalne riječi o Uragankama.

"Rekao sam vam! Kakva zemlja! Večeras je Srbija ponosna!", piše u objavi poznatog glumca.

Inače, čuveni Bojsi iz serije "Mućke", nekoliko puta je dolazio u posjetu u Beograd za koji ima samo riječi pohvale. Glumac je u Srbiji snimao dokumentarac upravo o fenomenu serije "Mućke" i njegovom liku, koji je proslavio Srbiju u Velikoj Britaniji.

"Osjećao sam se kao pop zvezda, bilo je izvanredno. Stalno su me pitali gdje je Marlin", rekao je tada Džon o svom iskustvu tokom boravka u Srbiji, prenosi b92.

Tom prilikom otkrio je i da su likovi Del Boj i Bojsi veoma slični Srbima, koji su veliki trgovci i žele, baš kao i njih dvojica u seriji, što prije i što jednostavnije da postanu milioneri i da je serija baš zbog toga veoma popularna.

I told you! What a country! #Serbia will be proud tonight. #eurovision pic.twitter.com/755yJNssr8