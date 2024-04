Bolest deformisala nekada najljepšu glumicu Holivuda (FOTO)

​Američka glumica Ketlin Tarner (69), koja je slavu stekla ulogom u hit filmu "Tjelesna strast", a potom je odlučila da odbije uloge fatalnih ljepotica, nekada je bila jedna od najljepših glumica Holivuda.

Početkom devedesetih ljekari su joj dijagnostikovali reumatoidni artritis. Tada su šanse da opet prohoda bile ravne nuli, prenosi "Super žena".

