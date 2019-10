Bolt učestvovao u masovnoj tuči

Najbolji sprinter svih vremena Jusein Bolt našao se u centru žestoke tuče u jednom londonskom noćnom klubu.

Do incidenta je došlo u noći između petka i subote, prenosi Kurir.

Bolt se sa društvom provodio kada je došlo do verbalnog sukoba sa drugom grupom mladića, koji je prerastao u opštu tuču.

Svjedoci tvrde da je slavni atletičar učestvovao u opštem haosu, dok u jednom trenutku nije počeo da smiruje strasti. Međutim, sve je eskaliralo, pa su ljudi ležali po podu, dok su ih drugi šutirali.

U tom sukobu učestvovalo je 30-ak ljudi.

Na kraju, sve se završilo zahvaljujući Boltu.

London is a place where foreigners fight and kill one another. Moment Usain Bolt and pals are caught up in a mass brawl https://t.co/qyuteF9m2M via @MailOnline