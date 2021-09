Bondova djevojka imala peh sa haljinom

Kubansko-španska glumica Ana de Armas (33), koja nosi titulu i jedne od najnovijih Bondovih devojaka, zablistala je na premijeri novog nastavka o tajnom agentu "No Time To Die", a pritom je morala dobro paziti na to kako se kreće u svečanoj kreaciji koju je odabrala za tu priliku.

Ana se našla u problemima već pri samom dolasku na događaj jer joj je haljina s dubokim dekolteom nespretno skliznula i pokazala je malo više nego što je planirala, a sve su to, naravno, uhvatili paparaci koji su se tamo našli.

Glumicu ovo nije mnogo omelo, pa je na crvenom tepihu ponosno pozirala u izazovnom izdanju, vrijednom divljenja.

Inače, Ana, u središtu pažnje našla se prije nekoliko mjeseci, kada je raskinula vezu sa 16 godina starijim glumcem Benom Aflekom, koji sada ponovo ljubi svoju bivšu vjerenicu Dženifer Lopez.

Ana je raskinula s Benom nakon samo godinu dana veze, iako su na svim fotografijama izgledali jako zaljubljeno. Posljednji put su u javnosti viđeni zajedno 28. novembra prošle godine, a zajedno su snimili erotski triler "Deep Water", koji ih je i spojio.

Naime, u njemu tumače par i zaljubili su se na snimanju u pauzama kada su zajedno pili kafu, a njegova premijera očekuje se 22. januara 2022. godine.

Malo je poznato da Ana, baš kao i Ben, iza sebe ima jedan propali brak, i to sa 41-godišnjim španskim rediteljem i glumcem Markom Klotetom, od kojeg se razvela 2013. godine nakon dvije godine braka.

(Telegraf.rs)