Bora Đorđević posvetio pjesme manekenki, ona ga ostavila zbog drugog čovjeka

​Hit koji je proslavio Boru Đorđevića i Riblju Čorbu "Lutka sa naslovne strane" krije posebnu ljubavnu priču, ali i jedinstvenu ženu kojoj je ova numera namijenjana.

U pitanju je Biljana Nevajda Šević, koja je bila jedna od najtraženijih manekenki sedamdesetih godina. Boru je upoznala sasvim slučajno tokom gostovanja u jednoj emisiji, kada su i sijevnule prve varnice.

Naime, u redakciji jednog tadašnjeg časopisa organizovano je veče posvećeno ženama ambasadora, na kojoj su gotovali, Biljana ali i Đorđe Balašević i Bora.

Dok je svirao "Lutku s naslovne strane", Bora je prvi put video Biljanu. Prošlo je desetak dana od tada, a Bora i Biljana su se sasvim slučajno sreli u Splitu, kada su razmijenili nekoliko riječi, i već tada je Đorđević "poludio" za lijepom manekenkom.

Veza je potrajala šest mjeseci, a Biljana je otkrila medijima da Bori nikad nije mogla potpuno da vjeruje, te da je to bio razlog njihovog raskida. Zaljubila se u drugog, pa je zbog toga napustila i Boru i Beograd.

Biljana se odselila u Sarajevo sa momkom, potom se udala i dobila dijete. Biljana je bila fatalna za muški rod, a Bora joj je posvetio čak tri pjesme. Među njima je i "Ostani đubre do kraj", koju je napisao kada su se rastali. Kada ga je Biljana ostavila, on je pozvao i pročitao stihove koje je napisao.

"Bilo je veče. Zvoni telefon, javlja se Bora. Moli me da se nađemo 'Pod lipom' da mi pročita pesmu koju mi je napisao. Spremim se i odem, kad tamo… Baš kao u pesmi: 'Dok stoji za šankom delimično pijan, mrzeći pomalo i sebe i druge, ubija lagano konjak, cigarete'. Sednemo za sto i on mi onako u dahu, iz svoje čuvene sveske, u koju je pisao stihove, pročita:

"'Nisam od onih koji cvile, više te nemam i šta tu mogu, bar se nasmeši kada me vidiš, ostani đubre do kraja!' U prvi mah mi je to 'đubre' zvučalo pomalo grubo, ali kad sam shvatila da je to 'đubre' zapravo jedna opasna, fenomenalna osoba kojom je on očaran, a ona ga nemilosrdno ostavlja, definitivno mi se dopala pesma! Međutim, to je bilo sve. U tom trenutku nije izazvala nikakav potres u meni. Sećam se da sam čak bila ravnodušna i kada su tu stvar puštali na mojoj svadbi. Uopšte me nije doticala", rekla je Biljana za medije gotovo 40 godina nakon što je pjesma ugledala svjetlost dana, prenosi Pink.