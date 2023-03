Boris Milivojević priznao šta zamjera sebi

Srpskog glumca Borisa Milivojevića (52) gledali smo u velikom broju domaćih filmova i serija, uvijek je znao publici da izmami osmijeh, a iako je vesele prirode, glumac ima svojih muka.

Kaže da nema puno angažmana kao njegove kolege, te da mu niko ne zamjera na odsutnosti, ali da on sebi zamjera jedno.

"Nemam toliko posla, lično sebi najviše zameram što nemam veću porodicu, puno dece, takav utisak imam", iskren je glumac koji se nije ženio i nije se ostvario u ulozi oca.

Navodi da često pobjegne iz grada u selo u okolini Beograda.

"Mir pronalazim u muzici, sedim i pravim muziku za kompjuterom. Radim malo oko kuće na selu, imam 20 ari placa, voćke, cepam drva. Voćke su samo za mene, ništa na veliko. Kubura se bavi biznisom, a ja ne, tako da nećemo sarađivati", kazao je glumac za "Blic".

Dotakao se i drugog dijela kultnog filma "Munje".

"Mare je omatorio, džangrizav je, digao je ruke od stvari koje je voleo kao klinac, kao što radi većina ljudi, ali ne treba odustajati ni od čega, pogotovo od svojih snova. Smara ga svakodnevica, svega mu je preko glave. Ne odustajte od svojih snova, iako živite u Srbiji. Mi stalno odustajemo od sebe, imam utisak da je to tako i kod mene. Nisam mnogo morao ni da glumim. Prepoznajem sve to", istakao je Milivojević. Komentarisao je i koliko su se on, Sergej Trifunović i Nikola Đuričko promijenili poslije 23 godine.

"Te promene su možda uočljive manje ili više, ali osim nekog iskustva, nema ničega više. Toliko puno uspomena imamo privatno, Sergej i ja, Nikola i ja smo odrasli zajedno, znamo se 40 i nešto godina, šta da kažem. Kada je u Srbiji, vidimo se nakratko, sada je ponovo u Americi. Kada imaš porodicu, razne druge obaveze, ne možete da stignete da budete zajedno 24 sata kao klinci. Menjaju se stvari", navodi on.