Božana Vujinović: Ognjen Vranješ mi je zapalio auto

Banjalučanka Božana Vujinović (31) srpski je model i Plejboj zečica koja je na stranice tabloida dospjela najprije kao djevojka fudbalera Lacija, Milana Biševca, ali i zbog sumnji da se bavila prostitucijom.

Sada je za Informer, između ostalog, pričala o tome da li zna ko stoji iza požara na njenom automobilu krajem 2021. godine.

Kao što su "Nezavisne" tada pisale, do požara na vozilu marke rendž rover došlo je u podzemnoj garaži tržnog centra "Delta planet" u Banjaluci.

U vezi s tim događajem, Vujinovićeva koja je poznata po nadimku "Neodoljiva neumoljiva" iznijela je šokantne tvrdnje vezane za još jednog poznatog Banjalučanina I to fudbalera.

"Neposredno pre nego što mi je zapaljen "rendž rover" imala sam sukob sa Ognjenom Vranješom koji me je bez razloga verbalno napao. Pretio mi je preko telefona. Snimila sam i danas posedujem taj naš razgovor. Između ostalog, rekao mi je: "Pokazaću ti svoju veličinu u minuti". Nisam ga prijavila policiji sve do samog incidenta. Mislim da on stoji iza toga. Srećom, auto je bio osiguran, pa i nije bila neka šteta, a on je pokazao koliko je mali i slab", rekla je Informeru Vujinovićeva koja inače godinama živi u Srbiji.

U pokušaju da da čujeu i Ognjenovu stranu priče, iz ovog medija, kako navode, kontaktirali su i Vranješa na brojeve poznate redakciji, ali on nije bio dostupan za komentar do objavljivanja teksta.

