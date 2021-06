Branislav Lečić izveo novu djevojku na večeru

Branislav Lečić, poznati glumac, uslikan je u centru Beograda na romantičnoj večeri sa damom koja je gotovo 30 godina mlađa od njega.

U kamernoj atmosferi, za stolom za dvoje, Leka i javnosti zasad nepoznata djevojka večerali su pastu, a obrok su nakon toga zalili pivom iz krigli od skoro litre. Vrijeme u restoranu koji se nalazi ispred glumčevog stana proveli su ćaskajući, razmjenjujući nježne poglede uz povremene dodire ruku i maženje dlanova. Dok je on pušio tompus, njegova nova izabranica nikotinsku zavisnost utaživala je običnom cigaretom. Račun je platio on i to karticom.

Nakon večere krenuli su u njegov stan, a sve vrijeme držali su se za ruke ne mareći za radoznale poglede prolaznika, piše alo.rs.

Krajem marta kao bomba je eksplodirala vijest da je glumac Branislav Lečić prije devet godina silovao svoju mlađu koleginicu i tada prijateljicu s kojom je sarađivao na predstavi Danijelu Štajnfeld.

Nakon saslušanja u policiji i ispitivanja na poligrafu koji je prošao, a za čiji ishod se pohvalio na društvenim mrežama, Leka se povukao iz medija. Ali po svemu sudeći, on živi nesmetano i punim plućima, kao mladić.