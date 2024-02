Brat odbio da snimi duet sa Radom Manojlović

Pjevačica Rada Manojlović željela je da snimi duet sa svojim bratom Nenadom Manojlovićem, međutim, on je odbio da snime zajedničku pesmu koja govori o ljubavi sestre i brata.

Naime, Rada je istakla da njen brat nije želio da se vezuje za nju od samog početka njegove karijere, što ona poštuje.

"On je neko ko od starta svoje karijere nikada nije želeo da se vezuje za mene preko medija. Iz tog razloga, baš što mediji mediji to potenciraju, on to izbegava. Ja to poštujem. On sad ne želi da snimi taj duet koji je baš jako dobar i govori o ljubavi sestre i brata, ali dobro, imam ja druge kandidate", rekla je Rada Manojlović za "Pink".

Inače, Rada Manojlović nedavno je kao svog menadžera zaposlila svoju sestru Maju, a njen brat po ocu, takođe pjevač Nenad Manojlović, bio je zabrinut za sestre jer su same u menadžerskim vodama.

"Ne bih voleo da se nađe u tome jer mi se čini kao da nije ista fizika u glavi kod pojedinih ljudi. Jako je to brisan teren, ima mnogo opasnosti i ljudi sa skrivenim namerama. Ne znam koliko Marija ima iskustva u tome. Radmila je već poznato ime, ali treba ići sa pevačem na nastupe. Tu porodica trpi i sve ostalo. Opet i kada idu dve žene 'na scenu', pa naplata nastupa, sve je to po meni jako zastrašujuće na prvi pogled. Želim im od srca sve najbolje ali bilo bi dobro da postoji još neko ko bi mogao da vodi računa o njima", rekao je Nenad za "Grandonline".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.