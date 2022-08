Bred Pit opet zvijezda crvenog tepiha

Na premijeri filma "Bullet Train" u Los Anđelesu, Bred Pit se skokom pridružio ekipi na crvenom tepihu, ali to nije bilo jedino iznenađenje.

Ono što je svakako privuklo pažnju jeste njegova "zelena pojava" koja je ocijenjena kao smjela, ali po nekima i da je ipak pretjerana. Umjesto smokinga dominirao je u ležernom autfitu i bio je apsolutna zvijezda večeri.

Podsjetimo, krajem jula Pit je obukao suknju na premijeri ovog filma u Berlinu i izgleda da je riješio da muškoj modi na crvenom tepihu da u potunosti novu dimenziju.

Hoppin’ on the @BulletTrain with #BradPitt Get on board in theaters Thursday: https://t.co/n41HXqZ1q2 pic.twitter.com/uJeMIpCzEk