Bred Pit se počasatio nekretninom nakon poraza na sudu od Anđeline

Holivudska zvijezda Bred Pit opet je kupio nekretninu. Ovog je puta izdvojio 40 miliina dolara za istorijsku kuću D. L. Džejmsa, poznatu kao "Seaward", koja gleda na zapanjujuću središnju obalu Kalifornije.

Nekretnina se smatra najskupljom ikad prodanom na tom području. Mještani su oduševljeni što imaju još jednu poznatu osobu u svojoj sredini, pogotovo nakon što je kultna nekretnina godinama bila prazna.

Pit je veliki obožavatelj kuća u starinskom stilu, što bi mogao biti razlog zašto je kupio ovu nekretninu sagrađenu 1918. godine. Poznato kao D.L. Džejms House, imanje je dizajnirao arhitekt iz 20. vijeka Charles Sumner Greene. Projektirao ga je na zemljištu u vlasništvu ozloglašenog pisca D.L. Džejmsa, koji je napisao ‘Famous All Over Town‘.

Od 1999. godine u vlasništvu je Searocka, društva s ograničenom odgovornošću povezanog s pokojnim financijerom iz Čikaga Džoom Ričijem i njegovom suprugom Šeron. Riči je umro ranije ove godine, a imovina nikada nije javno objavljena za prodaju.

Podsjetimo, Anđelina Džoli dobila je pravnu bitku protiv bivšeg supruga Breda u njihovom ratu oko vinarije Chateau Miraval u kojoj su se vjenčali 2014. godine. U posljednjem u nizu tih okršaja, Džolin tim zatražio je dokumente od Pita, njegovog poslovnog menadžera i njegove kompanije Mondo Bongo. Pitov tabor žestoko se borio da odbije Džolin zahtjev za dokumente i korespondenciju. Sudac u Los Anđelesu rekao je da ih Pit i njegovi partneri moraju predati suparničkoj strani te odlučio da s time ne mogu čak ni čekati dok se ne žale na odluku.

