Bred Pit se priključio crkvi Kanjea Vesta

Američki glumac Bred Pit (55) postao je član crkve koju je osnovao američki reper Kanje Vest (42).

Holivudski glumac Bred Pit, pojavio se na misi koju je organizovao Vest u svojoj crkvi namijenjenoj za porodicu, prijatelje i fanove. Njegovim religioznim okupljanjima na početku su prisustvovali samo članovi porodice Kardašijan i njihovi prijatelji, a sada im se pridružio i Pit, kako prenosi Daily Mail.

Glumac se tokom vikenda pridružio članovima porodice Kardašijan u Kanjeovoj crkvi u Vatsu, u Kaliforniji. Njegov dolazak izazvao je šok među okupljenima, međutim, glumac je bio dobro raspoložen pa je nakon ceremonije razgovarao s Kanjeom.

Brad Pitt at Kanye West “Sunday Service” this afternoon. Album of 9.27 pic.twitter.com/swWXQlss5U — . (@SinsOfMyFather_) September 1, 2019

Okupljanje podsjeća na tradicionalnu crkvu, odnosno neku sektu, ali je u jednom od ranijih intervjua američka rijaliti zvezda Kim Kardašijan (38) izjavila da su ta okupljanja muzika a ne nekakva religija.

"To je više vrsta lečenja za mog supruga. Nema molitve, nema mise. To je samo muzika, nema propovedi. To je duhovno iskustvo" rekla je Kim.

Bred je nedavno priznao kako je nakon razvoda od holivudske zvijezde Anđeline Džoli (44) smršao, počeo da jede zdravije i ne pije više alkohol. Neko vrijeme navodno nije imao ni seksualne odnose s ženama kako bi u potpunosti razbistrio svoje misli.

Bred Pit i dalje je jedna od najvećih zvijezda Holivuda. Dobio je odlične kritike za svoju ulogu snažnog i odanog Klifa Buta u filmu "Once Upon a Time in Hollywood". To je bio njegov povratak na filmski set nakon dvije godine tokom kojih se borio s alkoholizmom.

(24sata.hr)