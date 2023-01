Bred Pit se ušunjao među fotoreportere, pa dozivao Margo Robi (VIDEO)

Premijera filma "Babilon" je održana u Londonu i ispunila je sva očekivanja.

Strani mediji izvještavaju da je apsolutna zvijezda bila Margo Robi, ali za njom nije zaostajao Bred Pit koji se ušunjao među fotreportere i dozivao Margo.

Snimci i fotke su obišli svijet, a moramo priznati da je gest bio više nego simpatičan.

Za premijeru u Londonu, glumica se opredijelila za glamuroznu i dramatični haljinu koju potisuje Valentino. Kreacija bukvalno ostvalja bez daha, jer otkriva gola leđa i u potpunom je kontrastu od dramatičnog širokog prednjeg dijela koji je pokrivao svaki centimetar kože.

Can we give them the "couple of the year" award alredy? Don't even know if it exists but they deserve it #MargotRobbie #BradPitt pic.twitter.com/mGoyLxRiB2