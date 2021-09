Bregović: Pojavio se lik u kupaćim gaćicama i počeo da puca

Muzičar Goran Bregović u jednom intervjuu otkrio je kako je izgledao njegov provod sa Džejem Ramadanovskim u kafani, gdje se čak i zapucalo.

Naime, Goran je ispričao kako je doživio "scenu sa filma" dok se našao u noćnom provodu sa pokojnim pjevačem.

"Džej me je pozvao i rekao da ide ekipa sa Dorćola u jednu kafanu na provod i da hoće da pođem sa njima. Otišli smo u tu kafanu gdje je bilo puno profesionalnih pjevača. Bio je baš dobar provod. I sad mi kako sjedimo gledamo u stepenice kojima se silazi u kafanu. Odjednom se pojavljuje jedan u kupaćim gaćama, vadi pištolj iz gaća i kreće da puca. Puca u zvučnike, puca u klavijature. I svi popadaše pod stolove. Jedini ja sjedim", pričao je Bregović.

Kada se ovaj ispucao i otišao, ljudi su počeli da izlaze ispod stolova. A onda novi šok.

"Ovi krenuli da izlaze ispod stolova, a jedan frajer sa buketom ruža prilazi i pruža buket pjevačici Mini, a jedan drugi vadi prsten i prosi je. Poslije je sve krenulo u nekom drugom ritmu, krenulo ka svadbi. I niko nije policiju zvao. Poslije su neki zamjerili Džeju što nije zvao onog tipa u gaćama. Zaboravili su da ga pozovu u izlazak i on je došao da im objasni da to ne može tako. Sutradan je on zvao da se izvini što je to uradio", ispričao je Bregović, prenosi Mondo.

Kako pišu dalje mediji, Bregović je ispričao da su mu mnogi žestoki momci kada se sve to završilo čestitali što je imao dobre živce jer je ostao da sjedi.

"A ja kontam, ma kakvi živci, nego imam slabe reflekse", ispričao je Bregović.