Brenin sin pokreće biznis od kojeg će ozbiljno zaraditi

Najmlađi nasljednik Živojinovića, sin Bobe i Lepe Brene, Viktor postao je biznismen i započeo jedan projekat od kojeg će ozbiljno zaraditi.

Naime, pored brojnih biznisa koje je započinjao, Viktor je sada navodno odlučio da se oproba u turizmu.

Viktor je u potrazi adekvatnim placem na Zlatiboru kako bi zidao luksuzne kućice za odmor na planini. Brenin sin nikada nije bio zainteresovan za posao u javnoj sferi. Bavio se isključivo poslovima koji nisu vezani za estradu i koji nisu zahtijevali njegovo pojavljivanje pred kamerama ili u novinama, a već neko vrijeme ima i firmu za čišćenje i sređivanje dvorišta.

"Viktor radi punom parom kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Brena i Boba su ponosni na njega. Sve stiže i maksimalno je posvećen radu. Prijatelji su mu sugerisali da bi se on odlično snašao u turizmu i preporučili neke lokacije za zidanje kućica za odmor. Njemu se to jako dopalo i sad samo treba da se odluči za jednu od njih. Uglavnom su daleko od centra i u dijelu planine na kojem se dosad nije mnogo zidalo.

Pogledao je projekte i uskoro će da ode na Zlatibor da na licu mesta sve pogleda. Razgovarao je s prijateljima koji su već ušli u sličnu investiciju i oni su prezadovoljni. Za Breninog sina je ovo izazov i sve ukazuje na to da će on brzo da se upusti u ovu biznis avanturu", ispričao je izvor blizak Živojinovićima, prenosi "Nova.rs".

Prema njegovim riječima, on je finansijski nezavisan i odavno sam zarađuje.

"Odavno on sam zarađuje za sebe i obrće svoj novac kako smatra da treba. Ima dobre konekcije i ovaj projekat će mu samo dobro doći da se pozicionira na tržištu ugostiteljstva i turizma. Oni porodično izdaju lokal na Zlatiboru, a postoji mogućnost da on i to preuzme. Realizacija svih poslova mu je u planu ovoga ljeta. Viktor ima smisla za biznis. Em što živi u porodici koja ima razvijenu djelatnost u biznisu, em što je školovan, a sada se tačno pronašao u poslu koji proširuje na razne načine", završava izvor za Kurir.

