Breskvica prvi put o raskidu: Nisam prijatelj sa Vojažom

Ona dominira u trendingu u svim zemljama regiona, po broju pregleda oborila je sve rekorde, a sada ekskluzivno potvrđuje - da, nova pesma je odgovor na sva pitanja o raskidu sa Vojažom

Mlada pevačica Anđela Ignjatović Breskvica novom pjesmom "Srećan put" čvrsto je zauzela prvo mjesto na svim trending listama u regionu.

Pesma u momentu objavljivanja ovog teksta ima 6,8 miliona pregleda, a za prvih 24 sata "skupila" je nevjerovatnih dva miliona.

U ekskluzivnom intervjuu za Telegraf.rs, ova mlada zvijezda otkriva da li je numera posvećena njenom bivšem dečku Mihajlu Veruoviću Vojažu, u kakvim su danas odnosima, te koliko joj znači podrška pjevača koji su mnogo duže na sceni.

Anđela kaže da ona i Mihajlo nisu ostali u prijateljskim odnosima nakon raskida, ali nije željala previše da govrori o svom bivšem dečku, koji, sa druge strane, otvoreno govori o svemu.

"Pesma je odgovor na sva pitanja koja su novinari, a i publika postavljali. To je moja strana priče i moj odgovor, to je to. U nekim momentima sam možda malo pustila mašti na volju, da se rimuje, da se uklopi... Sve je umetnost. Definitivno, to je odgovor na sva vaša pitanja", rekla je Brekvica.

"Nismo ostali prijatelji. Ne čujemo se, nema potrebe. Nema zle krvi, sa srećom, sve top, ali mislim da nema potrebe za bilo kakvim kontaktom", dodala je Breskvica.

Anđelinu novu pjesmu pohvalila je i pop zvijezda Jelena Karleuša, ali i jutjuber Baka Prase. Ona je pogledala video u kom je Bogdan komentariše i priznaje da ju je veoma iznenadio.

"Svi su mi poslali, porodica i ljudi iz posla, baš sam se iznenadila! Stvarno, nju pratim, mnogo je volim, poštujem i gotivim, to mi znači puno. Znači mi što su me starije kolege podržale, to je stvarno velika stvar. Snimila bih duet sa Karleušom, a da li bi ona sa mnom? (smeh)", rekla je Anđela, a zatim se osvrnula na Jutjuberove komentare i ocjenu 10, za novi spot i pjesmu.

"Baka me je iznenadio, gledali smo video svi porodično, sve kul, video je zanimljiv skroz, hvala mu na oceni", rekla je Bresvica ističući da se nije čula sa njim, a na naše pitanje da li bi snimila video sa Bogdanom, rekla je da ga prati, ali da to ipak ne bi uradila.

Iako je sada slobodna, tvrdi da nema udvarače.

"Ne branim se od udvarača, nema ih, ja sam u svoja četiri zida i to je to", iskrena je ova mlada djevojka.

Anđela je od pojavljivanja na muzičkoj sceni drastično pormijenila imidž - od frizure, preko garderobe i šminke.

Kaže da je promjena razultat slobode.

"Nekako sam dobila slobodu da radim ono što hoću i ono što mi se sviđa, radim to što želim. Nosim crvenu kosu, jer mi se nosi crvena kosa. Oblačim se onako kako osećam u tom trenutku. Imam slobodu, a to je najvažnije", rekla je Brekvica.

Anđela ističe da je zatvorena osoba i da ne voli da priča o svom privatnom životu, ali je sa nama podijelila zanimljive razlike između nje i Breskvice koju publika poznaje.

"Ne volim da delim privatnost sa publikom, malo sam zatvorenija osoba. Ne delim nigde privatan život, ali je moj posao takav da sviznaju sve o meni. Volim da bar neki deo ostavim za sebe. Privatno sam druželjubiva, vesela, volim da izlazim sa društvom, ali to ne pokazujem nigde. Posao je posao", rekla je ona.

"Breskvica je malo staloženija i povučenija od Anđele, iako to možda nema smisla, Breskvica je javna ličnost", ispričala je ona, a na pitanje šta radi Anđela kada se iznervira, precnula je bivšeg dečka Vojaža.

"Setila sam se Ane Nikolić i grebanja kola (smeh)... Zavisi od situacije do situacije, nemam nešto burne rekacije, ali zavisi, izbaci pesmu (smeh) i budem prva u svim zemljama".

Breskvica voli tetovaže i ima ih nekoliko, ali se zbog jedne pokajala, te planira da je ukloni.

"Nema posebno značenje. Volim mačke, ali ta tetovaža če se uskoro prekriti zato što mislim da nije dobro mesto za određenu tetovažu. Volim tetovažu kao tetovažu, ali mi se mesto ne dopada", rekla je ona.

Mlada zvijezda voli muziku, filmove, automobile u koje je i te kako razumije, a kako nam je rekla, često plače uz filmove sa životinjama.

"Sedim u svoja četiri zida, slušam muziku, gledam filmove i puno jedem... Uz pesme ne, mogu da zaplačem samo uz film u kom su živtinje, bilo da je tužno ili srećno, ja ću uvek da plačem ako su životinje u pitanju", rekla je Breskvica.