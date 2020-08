Brijatore ima koronu, prije 10 dana igrao fudbal s Mihajlovićem

lo sport, oltre che lavoro, e’ da sempre una passione, e un momento di condivisione e divertimento, soprattutto il calcio. I miei compagni di calcetto @mrmihajlovicofficial @sonopaolobonolis @gabrieleparapiglia @dariomarcolin.official E per voi? Qual è il vostro sport preferito? #FlavioBriatore #costasmeralda #sardegna #calcio #calcioitaliano #estate2020 #amicizia

A post shared by Flavio Briatore (@briatoreflavio) on Aug 15, 2020 at 4:08am PDT