Britanci poludjeli poslije prvog pojavljivanja Kejt Midlton (FOTO)

Nakon što se Kejt Midlton nakon šest mjeseci prvi put pojavila u javnosti, u subotu na "Trooping the Colour", tradicionalnoj ceremoniji obilježavanja rođendana britanskog monarha, naciju je očarala pojavom.

Naime, Kejt je u januaru operisala abdomen nakon čega joj je dijagnostikovan izvjestan oblik raka.

U martu je objavila da je na preventivnoj hemoterapiji, a od tada nije nigdje viđena, sve do petka kada je objavila svoju fotografiju i najavila da će se pojaviti na "Trooping the Colour".

Društvene mreže odmah su preplavile njene fotografije i snimci, posebno oni razgovora sa djecom. Britanski mediji kao da se takmiče ko će napisati najljepši članak o njoj, a izgleda da je "Telegraph" otišao predaleko jer je izazvao gnijev čitalaca.

'When lesser mortals would have stayed at home, Catherine proved that the show goes on' | Writes @AllisonPearson Read the comment in full here https://t.co/r4jllnDyYH pic.twitter.com/UvEWNnnmx5