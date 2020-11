Britanski kraljevski par slavi 73 godine braka

Britanska prestolonasljednica, princeza Elizabeta imala je 21 godinu, kada se 20. novembra 1947. godine, udala se za mornaričkog oficira Filipa Mountbatena u londonskoj Vestminsterskoj opatiji, dve godine nakon završetka Drugog svjetskog rata. Kraljica je na britanskom tronu je od 1952. godine, duže nego bilo koji britanski monarh.

Kraljica Elizabeta i njen 96-godišnji suprug Filip proslaviće platinastu godišnjicu braka u porodičnom krugu u dvorcu Vindzor.

Princ Filip ima kraljevski "pedigre". Njegov deda po ocu bio je grčki kralj, a po majci danski kralj. Rođen je na Krfu 1921. godine, ali mu je porodica protjerana iz Grčke dok je bio dijete i nastanila se u Britaniji.

