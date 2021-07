Britni Spirs izgubila na sudu: Poslije 13 godina ostaje zarobljena

Sudija Brenda Peni, koja nadgleda slučaj Britni Spirs odbila je pjevačicin zahtjev za uklanjanje njenog oca Džejmija Spirsa kao njenog staratelja nekoliko dana nakon što je pjevačica javno zatražila slobodu.

Naime, sudija, koja je predsjedavala slučajem pred Višim sudom u Los Anđelesu, u srijedu je potpisala novu presudu kojom pjevačicinom ocu Džejmi Spirsu i dalje daje kontrolu nad njenim životom.

Dodatni detalji o tome zašto je donijela takvu odluku tek treba da se objave, iako se očekuje da uskoro bude podnesena nova peticija koja poziva na slobodu Britni Spirs.

Naime, 23. juna ove godine 39-godišnja pjevačica našla se na naslovnim stranama širom svijeta nakon što je poslije dvije pune godine konačno progovorila i zahtijevala da preuzme kontrolu nad svojim finansijama i životom, nakon što je to 13 godina radio njen otac Džejmi Spirs, koji ima starateljstvo nad njom i donosi sve bitne odluke u njenom životu.

Očekuje se da će njen advokat Sem Ingam podnijeti peticiju za uklanjanje Džejmijeve starateljske funkcije, a sudija Peni je rekla da će u svom dnevniku napraviti prostora za ročište na kom bi starateljstvo moglo da se ukine, ali ovog puta to se nije dogodilo, prenosi portal Telegraf.

Šta je Britni rekla na sudu

Prije nekoliko dana američka pop zvijezda Britni Spirs prvi put je svjedočila na sudu protiv svog oca Džejmija Spirsa koji ima potpuno starateljstvo nad njom i kontrolu, već 13 godina.

Pjevačica je na sudu izjavila da je otac potpuno kontroliše i da on "to voli", naglasila je da je zbog toga ima traume, te da želi da preuzme kontrolu nad svojim životom.

"Traumatizovana sam. Samo želim svoj život nazad", rekla je Britni, između ostalog, na sudu, a prenosi "BBC".

Holivudska zvijezda do sada nije svjedočila kada je riječ o starateljstvu koje nad njom ima njen otac, već ju je advokat predstavljao pred sudom. Ipak, advokat je sada insistirao da ona lično ispriča svoju stranu priče pred institucijama.

Prije ročišta ispred suda okupili su se pjevačicini fanovi iz takozvanog pokreta #OsloboditeBritni, držeći table sa natpisom "Oslobodi Britini odmah!" i "Gubi se iz Britninog života!".

Povjerljiva sudska dokumena do kojih je došao "The New York Times" otkrivaju da je Britni Spears izrazila ozbiljno protivljenje funkciji staratelja koju nad njom ima njen otac i smatrala je da je ta funkcija postala opresivno i kontrolišuće sredstvo protiv nje.

Britni je otkrila da se njen otac miješao u sva njena pitanja, poput toga s kim se zabavlja, kao i da joj nije dozvolio da prefarba kuhinjske ormariće, jer je rekao da bi takva vrsta renoviranja bila veoma skupa.

Podsjetimo, Džejmi je dobio kontrolu nad ličnim i poslovnim poslovima svoje ćerke po nalogu suda 2008. godine, nakon što je Britni bila hospitalizovana u mentalnoj ustanovi.