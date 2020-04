Britni Spirs kroz staru pjesmu poslala poruku o virusu korona

Poznata američka pjevačica Britni Spirs odlučila je izmijeniti tekst svoje pjesme "Baby One More Time" kako bi u jeku pandemije virusa korona poslala važnu poruku.

Ova 38-godišnja pjevačica je juče podijelila ilustraciju koju je nacrtala umjetnica Patricia Urutia, a na kojoj se mogu vidjeti lik mlade Britni kako drži sredstvo za dezinfekciju u rukama.

Umjesto već poznatog "my loneliness is killing me (samoća me ubija)", na ilustraciji piše "my loneliness is saving me (samoća me spašava)", ispod čega piše "ostani kući".

"Dovoljno je rečeno", napisala je pjevačica, dodavši kako je zahvalna svim zdravstvenim radnicima koji vrijedno rade iz dana u dan.

Podsjetimo, Britni je u martu rekla da će donirati hranu, novac, medicinsku opremu ili bilo šta što je ljudima potrebno.

"Svijet prolazi kroz grozno razdobolje, a moja sestra me upravo nominovala kako bih pomogla ljudima. Bilo da je u pitanju hrana, ili nabavka dječijih pelena, šta god da je u pitanju - javite mi se porukama i pomoći ću vam", napisala je Britni tada.