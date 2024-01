Britni Spirs se javno izvinila Džastinu Timberlejku

Britni Spirs se izvinila bivšem dečku, Džastinu Timberlejku, zbog onoga što je napisala u memoarima "The Woman In Me", prenosi Dejli Mejl.

Njih dvoje su bili zajedno od 1999. do 2002. godine, ali pompa se podigla nakon izlaska njene knjige prošle godine.

Spirsova je napisala da ju je pjevač nagovarao na abortus kada je zatrudnjela, ali i da je doveo do toga da ona izgleda kao "bludnica koja je slomila srce zlatnom dečku" kada su prekinuli.

Tokom jučerašnjeg dana, pjevačica je na svom Instagram profilu napisala da joj je zaista žao ako je nekoga povrijedila onim što je napisala, te je zatim i pohvalila Džastinove nove pjesme.

"Želim da se izvinim za neke stvari koje sam napisala u svojoj knjizi. Ako sam ikoga uvrijedila, od ljudi do kojih mi je stalo, jako mi je žao. Takođe sam htjela da kažem da obožavam novu pjesmu Džastina Timberlejka, ‘Selfish‘", napisala je u svojoj objavi na Instagramu pa dodala da joj se uz "Selfish" sviđa i "Sanctified".

Obožavaoci pjevačice su bili presrećni kada su pročitali njenu stranu priče u memoarima, a prošle nedjelje su vratili njenu pjesmu "Selfish" iz 2011. godine na top-liste nakon što je Timberlejk izbacio novi singl istog naziva.

