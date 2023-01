Bruk Šilds u filmu otkrila da je bila žrtva silovanja

Američka glumica Bruk Šilds u dokumentarnom filmu o svom životu, koji je imao pretpremijeru na Sandens filmskom festivalu, otkriva da je bila žrtva seksualnog napada.

Nije imenovala čovjeka za kojeg je rekla da ju je silovao, ali je opisala okonosti pod kojima se to dogodilo. To se dogodilo ubrzo poslije njenog diplomiranja na fakultetu i sa nekim koga je profesionalno poznavala i sa kim se sastala na večeri radi razgovora o poslu.

Napad se dogodio kada je otišla s njim u njegovu hotelsku sobu da pozove taksi.

"Nisam se toliko mnogo opirala, samo sam se zamrzla", rekla je ona u filmu, prenosi B92.

"Mislila sam da bi moje jedno 'ne' trebalo da je dovoljno", dodala je. Kasnije kada je rekla svom prijatelju, stručnjaku za obezbjeđenje Gavinu de Bekeru šta se dogodilo, on je rekao da je to silovanje, a, kako je objasnila, ona tada nije bila spremna u to da vjeruje.

To je samo jedna od mnogih otkrivenih stvari u filmu " Pretty Baby".