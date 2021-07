Brus Vilis: Prava ljubav stiže poslije pedesete

Jedan od najplaćenijih američkih glumaca, imao je sve: sreću, uspjeh, slavu, brojne obožavatelje.

Imao je jednu ljubav, ali je pravu, kako je sam rekao, našao tek poslije 50. godine.

"Osjećam se kao da sam propao i kao otac i muž, jer nisam uspio tu ulogu da odigram do kraja", rekao je Brus Vilis (66) poslije razvoda od Demi Mur, sa kojom je bio u braku od 1987. do 2000. godine, i sa kojom ima tri ćerke, prenosi B92.

Glumac Vil Smit pomogao mu je mnogo da se tada izbori sa situacijom. Demi Mur brzo je poslije razvoda ušla u vezu sa Eštonom Kučerom, a Vilis je održavao blisku vezu, prijateljsku, i sa njom i sa njenim tadašnjim mužem. Prisustvovao je i njihovom vjenčanju.

Tokom godina, sa Demi Mur je održavao lijep prijateljski odnos, imao je kraće veze i pokušaje, ali je bio sam.

Jednom je izjavio: "Možete provesti cijeli život i da ne shvatite da nešto ne štima. Ali onaj momenat, kada sretnete svoju pravu ljubav, shvatićete da godine prije nje nisu ni postojale".

"Prve godine nakon razvoda bile su mi baš teške. Više nisam vjerovao u ljubav. Toliko sam se navikao na ideju da ću zauvijek ostati sam da sam se šalio: da, živ sam, ali sam sam. Tek kada je Ema ušla u moj život, konačno sam se osjetio srećnim."

A njegova prava ljubav je Ema Heming, koja je 23 godine mlađa od njega i sa kojom je i danas u braku.

"Ema je upravo trebala da otputuje za Njujork, a dan ranije, u petak, prvi put smo otišli na sastanak. Paradoks je da kad razmišljaš o velikoj ljubavi, ne povezuješ je sa nekim koga dugo znaš. Vjeruješ da je osoba koja ti je suđena neznanac kojeg ćeš uskoro sresti", prisjećao se glumac početka veze sa Emom.

Na njihovom vjenčanju 2009. godine bili su njegove tri ćerke, Demi Mur, Ešton Kučer.

Brus i Ema imaju dvije kćerke, žive u Njujorku i veoma su srećni. Ema održava bliske odnose sa starijim kćerkama svog muža, a baš nedavno, na proslavi Eminog rođendana, bila je i Demi Mur.

"Bila sam veoma mlada kada smo se sreli. Nije ni čudo što sam bila zbunjena što se zabavljam sa muškarcem koji već ima tri odrasle kćerke. Taj prvi susret sa njima bio je veoma težak. Ali od tada nema problema. Svi se volimo!", ispričala je Ema.

Da bi sačuvali brak, par konstantno radi na njegovom očuvanju.

"Brus me uvijek zabavlja. Konstantno se šalimo, smijemo i ja vjerujem da je to veoma važno. Čim dođe do ozbiljnosti - brak se pogoršava. Brus je veoma pouzdan i na njega se uvijek mogu osloniti. Zaista vjerujem da smo jedno za drugo."

Par je obnovio zavete na desetu godišnjicu braka.

"Ovo je zaista prava ljubav. Ema je žena koju sam tražio ceo život. Nije joj trebalo ništa osim ljubavi", rekao je Brus Vilis. "Stalno želim da budem pored nje. Ideja da budemo razdvojeni za mene je nepodnošljiva. Ovo je najnevjerovatnija veza koju sam imao."

A posljednji rođendan Ema mu je čestitala riječima:

"Srećan rođendan najvećoj ljubavi u mom životu. Ovaj čovjek ušetao je u moj život i okrenuo ga naopačke i to čini svakog dana od tada. To je naporno (smijeh). On je najbolji čovek koga poznajem i zahvalna sam mojoj srećnoj zvijezdi na njemu svakog dana".