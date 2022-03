Brus Vilis se povlači iz Holivuda?

Glumac Brus Vilis (66), prema pisanju stranih medija, ima ozbiljnih problema sa pamćenjem tekstova kao i dijaloga, što su u početku mnogi pripisivali njegovoj lijenjosti. Međutim, kako se ispostavilo stvar je mnogo ozbiljnija.

"Istina je. Režirao sam četiri filma s njim, tako da znam iz prve ruke. Tužno je vidjeti kako se legenda poput Brusa raspada pred vašim očima.

"Vidio sam kako izgleda rad sa njim u posljednjih nekoliko godina", napisao je reditelj Met Eskandari u komentaru na Fejsbuku ispod snimka o glasinama o glumčevoj bolesti.

Nagađa se da bi ovo moglo uticati i na njegovo povlačenje iz Holivuda ali glumac još uvijek nije potvrdio ove spekulacije.

Podsjetimo, legenda Holivuda Brus Vilis nedavno je bio nominovan za Zlatnu malinu - Najgora izvedba u filmu iz 2021. godine, i to za filmove u kojima je glumio - "American Siege", "Apex", "Cosmic Sin", "Deadlock", "Fortress", "Out of Death", "Survive the Game" i "Midnight in the Switchgrass".