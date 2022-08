Buba Koreli ima dvije žene, a sad je pikirao i treću

Nije tajna da Buba Koreli živi kao sultan i da ima dvije djevojke koje znaju jedna za drugu. Reper je sada bacio oko i na treću, Editu Aradinović, kojoj je javno izjavio ljubav.

Sarajevski muzičar ima dvije zvanične djevojke, sa obje se viđa i šeta po gradu, ali u različito vrijeme.

Na društvenim mrežama se spekuliše da, iako znaju jedna za drugu, da se ne podnese, pa se nerijetko i prepucavaju putem Instagrama.

Pored toga, kruže i priče da Buba povremeno ima i neobavezne veze pored njih dvije. Sada je pikirao pjevačicu Editu i javno joj poručio da bi je izveo na piće.

Naime, Aradinovićeva je na svom Instagramu objavila fotku uz poruku:

"Ja sam jedno prelepo biće, zašto nećeš sa mnom na piće?"

Buba je repostovao njenu objavu na svom Instagram storiju i poručio da bi on to uradio.

"Hoću ja s tobom na piće", napisao je reper uz smajli.

Edita nije reagovala na njegovo udvaranje iako se pretpostavlja da je vidjela objavu, s obzirom na to da se prate na Instagramu.

O Bubinom "haremu" već se pisalo. On ima vezu koja datira još iz srednje škole, a prije izvjesnog vremena započeo je ljubavnu romansu sa još jednom djevojkom, a da prethodno nije raskinuo s prvom.

"Očigledno je da među njegovim partnerkama postoji ljubomora kao što bi svakoj normalnoj ženi zasmetalo što njen muškarac ima odnose i sa drugom, ali one to njemu ne pokazuju. On redovno izlazi s njima, ali nikad ne šeta obje istovremeno", rekao je svojevremeno izvor blizak reperu za medije.

"Šta im fali? Pored njega obje lijepo žive. Nose skupu garderobu, nakit, tašne i ništa im ne nedostaje. Koreli brine o njima i ne bi dozvolio da im nešto zafali. Lijepo njemu, lijepo njima. Ta priča je u početku ljudima bila čudna, ali sada se narod normalno nosi s tim. On je iskren prema njima i ne radi im ništa iza leđa, kao što 90 posto muškaraca ima žene i djevojke, a kriju paralelnu vezu s nekim. Buba igra otvorenih karata i ne zavlači svoje djevojke", kaže izvor.

(Telegraf.rs)