Čak Noris Lukašenku: Doći ću i natjeraću te da plačeš

Čuveni američki glumac Čak Noris poručio je predsjedniku Bjelorusije Aleksandru Lukašenku da će ga natjerati da plače

U video obraćanju Norisa Lukašenku, američki glumac je rekao: "Želio bih da poručim par riječi Saši, poznatijem kao "Saša nula procenata" ili "Mister bubašvaba". Znaš dobro da kad ja siječem luk, ne plačem ja, već luk. Tako da ako ne prestaneš da radiš to što radiš sada, doći ću u jednu od tvojih rezidencija i natjeraću te da plačeš".

Snimak je Noris objavio putem servisa "Kameo".

Wow.. Chuck Norris sends a message to Lukashenko to stop violence in Belarus. He says: When I slice onions, onions cry. pic.twitter.com/Fdr4uM1EkS