Caka kojom Jelena Đoković rješava svađu između djece

Jelena Đoković, supruga Novaka Đokovića i globalna direktorka Fondacije "Novak Đoković", u okviru vebinara za roditelje otkrila je caku šta radi kad se djeca svađaju oko nečeg.

Ona je sa psihologom Smiljanom Grujić objasnila da npr. kad se njena i djeca Stefan i Tara svađaju oko igračaka "pribjegne" ovom metodu:

"Treba kazati, recimo, vidim da ste se igrali one igre i sestra smatra da je sad na nju red za igračku, a brat kaže da je na njega red. Stavite se u njihove cipelice, deca treba da vide da ste došli kao neutralna osoba. Oni će naravno negirati sve, ali onda opet insistirajte da se ne zovu pogrdnim imenima, da ne kažu jednom drugom - ti si lažov. Treba da postoje jasna pravila u kući. Kod mene je uvek u kući dogovor. U situacijama kad se prepiru kažem - hajmo sad tajm-aut, da svako kaže šta želi. Ćerka, pošto je mlađa, često neće da kaže. Onda dam Stefanu da kaže šta on želi, pa onda opet insistiram da i Tara kaže svoje da bismo došli do rešenja, u suprotnom ćemo sve po Stefanovom. Tako je podstičem da i ona kaže šta želi. I ubrzo oni zaborave oko čega su se svađali. U svemu je važno ne zauzimati stranu, već posredovati, pomoći deci da reše problem", posavjetovala je Jelena.

Novak i Jelena su u braku od juna od 2014. godine, u oktobru iste godine su dobli Stefana, a 2017. su dobili kćerku Taru.

(B92.net)