Cakana staje na ludi kamen u 65. godini

Pjevačica Dragica Radosavljević Cakana godinama uživa u ljubavi sa svojim izabranikom Nebojšom Negićem, a malo ko zna da je popularni par izgovorio sudbonosno „da“ samo pred matičarem.

Iako je svadbeno veselje i crkveno venčanje bilo planirano prije nekoliko godina, pandemija korona virusa kao i splet mnogih dešavanja u pjevačicinom životu spriječili su je da svoju ljubav ozvaniči.

Ipak, lijepe vijesti su da će Cakana konačno izgovoriti „da“ i pred Bogom i to u septembru ove godine. Par je odabrao predivan manastir „Gračanica“ nadomak Prištine, prenosi Kurir.

"Nažalost, imala sam mnogo neprijatnih situacija u porodici. Preminuo mi je brat, a onda su se desile i neke druge teške stvari. Stvarno nisam bila sposobna niti sam imala želju da se udajem. Moj Neša i ja ćemo kao baka i deka da stanemo u crkvu. Šalim se, kuma koja će doći iz Londona me stalno pita za svadbu. Svakako ćemo nešto da napravimo", objasnila je Cakana za Grand.

Inače, Nakon kraha prvog braka, pjevačica Dragica Radosavljević Cakana dugo nije mogla da se oporavi i pronađe novu ljubav, pa je i godinama bila sama. Ali je sudbina vremenom umješala svoje prste i iznenada joj poslala današnjeg supruga Nebojšu, inače advokata, sa kojim je već 25 godina u idiličnom braku.

"Nešu sam upoznala u periodu kad sam dugo bila sama. Puno sam putovala u tom periodu i nisam imala vremena, jako puno sam radila…", rekla je pjevačica i otkrila da ga je upoznala preko zajedničkih prijatelja.

"Počelo je da se skuplja neko naše društvo i on je tu bio. U međuvremenu je i Nebojša bio razveden, ali nismo se odmah prepoznali. To je bilo druženje. Pred moj odlazak u Čikago nešto smo se opet našli, tu je bilo moje društvo, ali tu je bio i Nebojša. I u jednom trenutku me je pitao koliko ostajem, ja sam rekla mesec dana", prisjetila se pjevačica.

Podsjetimo, ekipa Grandove redakcije imala je ekskluzivnu priliku da posjeti Cakanin dom u kome već godinama uživa sa svojim izabranikom Nebojšom.

