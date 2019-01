Čarli Šin slavi prvu godinu od kako ne pije

"Odlično se osjećam. Nije bilo lako, ali sam uspio izaći iz toga svega, rekao je Čarli Šin (53) za američke medije. Zvijezda serije 'Dva i po muškarca', proslavio je prvu godinu otkako ne pije.

S ovisnošću o alkoholu i raznim opijatima borio se još od 80-ih, a iako je u jednom periodu života bio trijezan čak 11 godina, ipak je pokleknuo i opet počeo piti i drogirati se

" To sve se moralo završiti. Sada se dobro osjećam. Ma čim sam ja uspio bez alkohola i droge jednom, znao sam da mogu opet jer imam to u sebi. I evo, i sad sam uspio. Donio sam i neke odluke prije Nove godine koje već ostvarujem, ali još moram prestati pušiti cigarete. To nikako nije dobro", priznao je Čarli.

Ponosan je na svoj uspjeh koji je do sad postigao, ali tvrdi da ne razmišlja previše unaprijed.

"Naravno da mi je drago što sam unio promjene u svoj život, to me potiče za daljnji napredak i na privatnom i na poslovnom planu. Napokon sam neko na kog se ljudi mogu osloniti", ispričao je.

U novembru 2015. otkrio je da već četiri godine boluje od HIV-a za koji sumnja da je dobio nakon nezaštićenog seksa s transseksualnom prostitutkom.

"U 28. godini sanjao sam kako nosim veliki znak oko vrata na kojem piše AIDS - rekao je Šin koji taj san smatra proročkim. Kako je svojevremeno rekao, posvetio se trčanju, plivanju i jogi i potpuno je promijenio način života. Dugo nije vjerovao da je doživio 50 godina uz takav razvratni život.

(24sata.hr)