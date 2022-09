Ceca Kitić otkrila kako je izbjegla bankrot

Bivša rukometašica Svetlana Ceca Kitić prošla je kroz težak period kada je podigla kredit i bila u dugovima do guše.

Istakla je da je to jako težak period kroz koji je prošla u životu gdje je shvatila ko su joj pravi prijatelji. Pričajući o svom velikom problemu zbog kredita, otkrila je da joj je Dušica Ilić, poznatija kao Kleopatra ponudila 60.000 evra pozajmice kako bi uspjela da vrati kredit.

"Do tad nisam imala nešto puno situacija da sam testirala prijatelje, niti sam imala toliko teške momente da sam tražila nečiju pomoć. E onda, kada je meni trebala pomoć, svi ti ljudi za koje sam mogla da se zakunem da bi mi pomogli, nisu. Mene je Kleopatra pozvala jedina ponudila 60.000 evra da joj vratim kroz godinu dana, ja nisam htela da uzmem. Hvala joj, ona ne bi volela da se to zna, ne voli ona da se eksponira. Nadam se da se neće naljutiti što sam to rekla"m ispričala je Ceca.

Rukometašica je otkrila da joj je Goran Vesić pomogao da pronađe banku koja bi joj refinansirala kredit.

"Veselin Vujović mi je rekao da će skupiti novac, ja sam rekla da neću. Nisam želela da uzimam novac. Ja sam zaslužila da mi neko pomogne kao što mi je Vesić pomogao. Vesić mi je pomogao da nađem banku koja bi mi refinansirala kredit. Prijatelji su bežali od mene kao da sam šugava. Tad sam razumela da jedino imam porodicu i dvoje troje prijatelja", rekla je Ceca na "Kurir TV".

Poslije trećeg propalog braka, nakon razvoda od Gorana Bogunovića, od kojeg je, prema ličnom priznanju, doživjela porodično nasilje, planula je ljubav sa Zoranom Kovačevićem Kočom.

Bili su u vanbračnoj zajednici, tokom koje su dobili kćerku Sašku, ali je on 15 dana po njenom rođenju ubijen ispred kuće 1998. godine.

"Koča će mi večno ostati prava ljubav i bolna tačka. Ta ljubav će mi večno ostati, njega sam najviše volela. To je bilo nešto nestvarno, ja sam se štipala jer nisam mogla da verujem da je to moguće. Nisam mogla da verujem da neko može imati toliko ljubavi. Mislim da me ni jedan partner nije voleo kao Koča. Voleo me je takvu kakva jesam", ispričala je Ceca.

(Telegraf)