Cetinski: Baka me tajno krstila, zbog smrti Proeskog odao sam se porocima

Pjevač Toni Cetinski u intervjuu je otkrio do sada nepoznate stvari iz svog privatnog života.

On je ispričao kako ga je baka Marija, koja je bila velika vjernica, tajno krstila u dva ujutro.

"Ona me u doba komunizma skriveno krstila u Novigradu. Takav je dogovor imala sa sveštenikom. Krstila me je i na tome sam joj zahvalan. U to vrijeme je to bilo riskantno, ali ne znam šta bih učinio da me nije krstila", rekao je Toni i dodao da ga je baka Marija naučila da se moli.

Progovorio je i o svom prijateljstvu s Tošom Proeskim čija ga je smrt strašno pogodila.

"Od Tošeta sam naučio puno, iako sam puno stariji od njega. On nije bio samo ljudsko biće, bio je više od toga", rekao je Toni i dodao da je bio pomalo ljut kad je poginuo.

"Otkad njega nema, želim da budem što bolji. Ali, bilo je razdoblje ljutnje i osjećaja nepravde gdje sam ja srljao. Bio sam u braku gdje su ateisti, totalno udaljen od crkve. Srljao sam, išao glavom kroz zid. Dozvolio sam sam sebi poroke. Totalno sam zalutao i otišao ukrivo", rekao je.

(Index.hr)