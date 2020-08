Čileanka bi zbog meda mogla na sud s Melom Gibsonom

Johana Agurto iz Čilea mislila je da je smislila savršen marketing za svoj med, koji nosi ime jedne od najvećih holivudskih zvijezda Mela Gibsona, sve dok je nije pozvao advokat slavnog glumca

Johanin med nosi ime Mel Gibson (Miel na španskom znači med) i na sebi ima sliku glumca iz filma "Hrabro srce".

"Sve je išlo po planu dok nisam dobila pretnje od Melovih advokata", objavila je Johana na Twitteru.

Advokati slavnog glumca obavijestili su je o povlačenju proizvoda s tržišta zbog neovlašćene upotrebe njegovog imena i ličnosti, piše BBC.

Advokati su zaprijetili da će pravnim postupkom riješiti stvar ako ona odmah ne povuče svoj proizvod koji je počela prodavati nakon što je zbog pandemije korona virusa ostala bez posla.

The Chilean brand “Miel Gibson” (as in Gibson Honey) received a warning from the actor’s lawyers after they found out the brand was using both his name and face. Yohanna Agurto, owner of the brand, said she is just a small business trying to survive these hard times. pic.twitter.com/dEpLGavr8E