Čim su izašli iz aviona Melanija se udaljila od Trampa

Dojučerašnja prva dama i supruga bivšeg predsjednika SAD Melanija Tramp nakon slijetanja na aerodrom na Floridi odmah po slijetanju njihovog aviona udaljila se od supruga.

Donald Tramp je zastao i pozdravio okupljene novinare dok se Melanija uveliko odmakla, prenosi "Super Žena".

Čim su se vrata aviona otvorila mnogi su primijetili da se za razliku od prethodnog dana, kada je obukla crni sako i crnu suknju, pojavila u širokoj narandžasto-teget haljini.

"Er fors 1" posljednji put je prevezao Donalda i Melaniju.

Poslije inauguracije Džozefa Bajdena, bivši predsjednik SAD je sa suprugom iz Vašingtona otišao na Floridu.

President Donald Trump & First Lady Melania Trump arrives to Florida. I’m going to miss the President and the First Lady pic.twitter.com/HgAmBd6WGI