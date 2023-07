Čola objasnio zašto se njegova supruga rijetko pojavljuje u javnosti

Jedan od najomiljenijih ličnosti sa javne scene je svakako legendarni pejvač Zdravko Čolić Čola koji uživa ogromnu popularnost, a osvojio je srca žena svojim pjesmama koje su pažljivo skrojene i namijenjene damama.

Prošle večeri nastupio je u jednoj od diskoteka u Budvi i tom prilikom je za medije otkrio svoje mišljenje u vezi sa današnjom aktulenom muzikom.

Nije nesvakidašnja situacija da na koncertima leti žensko rublje, a obzirom da je Čola miljenik ženskog dijela publike širom Srbije i regiona, otkrio je kako se „nosi“ sa tim. Zdravko ističe da je to lijep događaj i nečija emocija.

"Ja obično taj brushalter dam svom bubnjaru, to se dešava često. Lep je to događaj. To je nečija emocija i to je lepo kad eto tako dobijete to usred nastupa. Bože sačuvaj da sam prekinuo koncert zbog toga", rekao je pjevač.

Na pitanje medija o novim muzičkim žanrovima koji su već neko vrijeme aktuelni, Čola je rekao da „treba imati i jedno i drugo“.

"Sve najbolje mislim, naravno, ali pitanje je koliko ima muzike u nečemu što se zove neki hit i koliko je to zapravo prolazna pesma. Treba imati i jedno i drugo. Uvek kad čovek pravi pesme mora da ima dve tri koji nisu hitovi i koji će ostati sadržajni. U principu je to bitno", rekao je Čola.

Podsjetimo Zdravko decenijama uspeva da privatni život skloni od očiju javnosti, ali izgleda da je njegova starija kćerka Una svojom harizmatičnom pojavom odškrinula vrata medijima koji sa velikim interesovanjem prenose detalje iz njenog, ali i života cijele porodice Čolić.

Aleksandra Čolić nikada se ne pojavljuje u javnosti, a Čola je konačno objasnio zašto je to tako.

"Ja to stvarno ne branim, ali ne vidim nekog prekog razloga da bude drugačije. Naravno, kad su neke važne manifestacije u pitanju, ona rado dođe, ali pojavljivanja samo radi slikanja nikada joj nisu bila privlačna. Ne vidim to kao nešto neobično. Evo, recimo, Arsena i Gabi, koji su bili bračni partneri iz istog miljea, koji su zajedno i pevali, nikad nisi mogao videti da se pojavljuju zajedno radi slikanja. Ja stvarno nemam ništa protiv ako bi ona to volela, ali nikada joj to nije bilo važno", zaključio je Zdravko Čolić jednom prilikom za hrvatsku „Gloriju“.

(GrandTV)