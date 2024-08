Čola se "otvorio", pa priznao za čim žali

Velika muzička zvijezda Zdravko Čolić, nastupao je sinoć u Crnoj Gori, a pred sam nastup progovorio je o karijeri, pjesmama i Dinu Merlinu.

Kako je oduvijek važio za jednog od najstilizovanijih pjevača, i ovog puta je oduševio svojim odijelom, a kako je naveo, ranije je mnogo više novca trošio na svoje autfite.

"Nisam se nešto stilizovao. Ovo je jeftino Bosovo odijelo, obično odijelo. Prošla su ta vremena, ranije sam ja odlazio u Englesku i tamo kupovao. Bilo je bitno da na bini imaš šiveno odijelo i da bude scenski, šljašteće. Svašta se mijenja kako čovjek stari, život se mijenja, ali ja se nadam pozitivno. U smislu neke zrelosti, druženja, ali i karijere", rekao je za "Blic" iskreno pjevač i otkrio za čime žali.

"Žao mi je što rijetko izdajem CD. Ne znam da li je to zbog saradnika, producenata... Mada i ja posljednjih godina pišem sam pjesme. Prije smo za tri mjeseca pravili ploče, a sada je sve sporije. To mi je žao. Volio bih da izađe više novih pjesama. Postoje pjesme koje mlađa publika ponovo otkriva. U 90 odsto slučajeva pjesme bolje zvuče uživo nego na snimku", rekao je Čolić.

Dino Merlin je rekao da je Čola njegov idol, a sada je on otkrio da li može doći do dueta.

"Pravljenje dueta je toliko nebitna stvar, to se desi spontano uvijek. Dino i ja smo iznijeli duet koji je iznad svakog dueta, a to je bilo izvođenje pjesme 'Kao moja mati' na koncertu što ima više pregleda nego pravi dueti", iskren je bio on.

Često pjevači govore o tome kako su oni odbili neku pjesmu koja je kasnije postala hit.

"Desi se uvijek da ti promakne pjesma, ne prepoznaješ je. Neko poslije prepozna tu pjesmu, bolje mu legne i poslije naprave od toga hit. To se dešava", zaključio je kroz smijeh pjevač, prenosi Telegraf.

