Crnogorska ljepotica se divi Petru Lubardi (FOTO)

​Podgoričanka Andrea Nikolić, prva pratilja na prošlogodišnjem svjetskom izboru za mis turizma, obožavateljka je umjetnosti.

Juče je iskoristila priliku da se, povodom dana rođenja istaknutog velikana Petra Lubarde, na Instagramu oglasi i podsjeti sve pratioce na lik i djelo, kako je napisala, jednog od najvećih crnogorskih slikara.

“Lubarda je svojim radovima odlučno slijedio unutrašnje porive, vizije, emocije, a bio je priznat i cijenjen, kako u inostranstvu, tako i u domovini”, piše crnogorska misica.

Objavila je i nekoliko fotografija na kojima je vidimo kako “upija” Lubardina djela.

“Na slici ‘Titograd, izviše grada, na plavo-bijelom nebu, naslikano je veliko sunce sa širokim zracima, Blažov most, most na Sastavcima, Most braće Zlatičanin, Nemanjin grad, dio Titograda na mjestu Mirkove varoši, iznad Gorica, bez ijednog drveta, sa Spomenikom partizanu borcu… Sa crnogorskog krša su potekli mnogi veliki umjetnici, književnici, akademici, a Petar Lubarda je jedan od njegovih najsvjetlijih predstavnika”, napisala je Andrea Nikolić, a prenosi "CDM".

