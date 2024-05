Čuveni glumac napadnut u centru Njujorka (FOTO)

Poznati glumac Stiv Bušemi napadnut je na Menhetnu prošle nedjelje, objavio je njegov publicista.

Bušemi je napadnut dok je hodao poznatim naseljem Kips Bej, napadač je bio stranac koji mu je prišao i udario ga pesnicom u lice iz čista mira, prenosi Njujork Post.

Bušemi je sa modricama, otokom i krvarenjem lijevog oka odmah prevezen u bolnicu Bellevue, gdej mu je pružena sva neophodna pomoć, saopštila je policija.

"Stiv Bušemi je napadnut u centru Menhetna, još jedna žrtva nasumičnog čina nasilja u gradu", rekao je Bušemijev publicista u saopštenju.

"On je dobro i cijeni sve dobre želje i poruke koje mu šaljete, iako je nevjerovatno tužan zbog svega što se dogodilo, i to u njegovom Njujorku", objavio je on.

U nedjelju nije bilo hapšenja vezanih za napad, a istraga se nastavlja, saopštila je policija, prenosi B92.

