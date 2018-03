Da li će otac ispratiti Megan Markl do oltara?

Dva člana otuđene porodice Megan Markl nedavno su izjavili da i dalje čekaju da dobiju pozivnicu na kraljevsko venčanje.

Trejsi i njen sin Tajler, otvorili su se o svom odnosu sa Megan, i otkrili da nisu pričali sa njom skoro 20 godina.

O mogućnosti da neće biti pozvani na vjenčanje, Tajler je rekao:

„U ovom trenutku, ko zna. Mi smo ovdje od samog početka, njen cijeli život, uvijek smo navijali za nju i podržavali je.“

Istaknuto je i da nije neuobičajeno da ne dobiju pozivnicu, imajući u vidu da nisu pričali dvije decenije.

I dok članovi njene porodice nisu dobili pozivnicu, saznaje se da će je otac, ipak, ispratiti do oltara.

Meghan Markle's nephew and his mum have not received an invitation to the Royal Wedding but say they're proudly supporting her. pic.twitter.com/LrMb8WCszh