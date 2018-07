Da li je Bijonse ponovo trudna?

Nakon muzičkog performansa u Rimu obožavatelji RnB pjevačice Bijonse posumnjali su da je u blagoslovenom stanju.

Američka zvijezda Bijonse održala je u italijanskoj prijestonici koncert za pamćenje.

Ona se na stejdžu pojavila sa svojim supurgom Džej Zi-jem i zaigrala u uskoj srebrnoj haljini pjevajući numeru “‘Boni & Klajd” kada je u jednom trenutku, kako piše Ju-es Vikli pomazila svoj stomak i nasmijala se publici.

Bijonse i Džej Zi imaju šestogodišnju ćerku Blu Ajvi i blizance Rumi i Sir koji imaju samo 12 mjeseci, a fanovi sada misle da će slavni par proširiti svoju porodicu.

"Bijonse je zaista ponovo trudna... i biće majka četvoro djece", napisao je jedan korisnik Tvitera koji je uvjeren da je pjevačica u drugo stanju.

U nastavaku pogledajte kako je izgledala ova scena koja je pokrenula sumnje o trudnoći...

Beyoncé is really pregnant again.. and she’s about to be a mother of 4 WOW pic.twitter.com/kxDobjuUQ4