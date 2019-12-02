Da li je ovo najseksi predsjednica jednog tima?

Iz Ukrajine sada stiže vijest da je Irina Morozjuk nedavno postala predsjednica amaterskog fudbalskog kluba ''Lav'' čije sjedište je u Lavovu.
Irina je na čelo kluba došla 30. oktobra.
"Uz ovakvu predsjednicu, šteta je da budemo drugi ili treći. Pucamo samo na najviše ciljeve", stoji u saopštenju kluba.
Inače, Irinin muž Nikolaj trenutno igra za turski Rizespor.
Всім привіт ! Як ви знаєте вже, що я створила новий проект ! Взяла на себе обов’язки бути президентом футбольного клубу «Лион» Львів. Коли до мене прийшла така пропозиція , довго не думаючи погодилась стати в підтримку аматорського футболу саме у Львові , так як народилась в цьому місті. Як створювався клуб , я розповіла для ютуб каналу «Бомбардир». Після першого випуску у мене виникло багато запитань до головного тренера команди. Мені потрібен час для того щоб розібратись. На час Павла Ігоровича відсторонено від посади головного тренера. Вірю в наш проект, що федерація футболу Львівщини підтримає нас та дозволить надалі розвиватись та брати участь в офіційних матчах. В мене достойна команда! В кожного своя історія , але одна любов до нашої країни! Серед моїх гравців є два учасника бойових дій в АТО! Ми за єдину , сильну і незалежну Україну! Слава Україні!
Привет котята тут темку интересную для рассуждений вам подкинуть решила. В общем у меня разгорелся спор с моим близким другом @z.a.k.o.n_5 . Речь пошла о том , можно ли отдыхать парням и девушкам в клубах по одиночке , если они состоят в отношениях . И в чем разница между ними. Так вот , Руслан говорит , что мужчине можно отдыхать в своей мужской компании когда он хочет и сколько он хочет, а его девушке нет.. и объяснил это следующим образом : - я мужчина , со мной ничего плохого не случится. Я всегда смогу о себе позаботиться и за себя постоять. В отличие от вас девушек. Вам могут что то подсыпать , трогать , дергать и многое другое. Т.е. небезопасно. - И второе это ревность : Ко мне априори девушки приставать не могут , потому что это удел мужчины . Ко мне не будут клеятся , просить номер телефона , угощать шампанским. Я себе спокойненько сижу в компании друзей и отдыхаю. Но я не совсем с ним согласна. - Что касаясь первого , то да .. я согласна , что мы слабый пол и не сможем дать ,физически, отпор какому то критину , но всегда по-умному можно отморозиться и культурно сообщить о том , что тебе не интересно и т.д. И второе , если ходить в приличные места , следить за количеством алкоголя и не идти пешком в 4 часа утра домой в короткой юбке , то все абсолютно безопасно. - второе: Давайте будем честны. Мужчины , конечно , не сильно полигамней женщин внутри , но в обществе так принято считать. И женщины веками это знают. И не смотря на то , что возможно это не совсем так есть на самом деле , но все привыкли к такому суждению и автоматически с рождения так себя и ведут.То есть , женщина , которая состоит в отношениях в разы меньше способна на измену. И кто бы не приставал и не дарил бутылки с бухлишком и т.д. процент , что это как то подействует мизерный. Что не могу сказать от парнях. Как не крути , но вероятность что мужчина« прыгнет в гречку» значительно выше. Они менее устойчивые к соблазну. По психологическим причинам. . Конечно , всех под одну гребёнку нельзя , но в большинстве случаев это так. Это лично мое мнен А что думаете вы?? Пишите в комментариях уж очень интересно
(Telegraf.rs)