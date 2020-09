Dala bogatstvo da bi imala najuži struk na svijetu

Dora Rodriges, model i bivša kandidatkinja za "Miss Universe", šokirala je pratioce na društvenim mrežama kada je pokazala svoj previše uzak struk.

Manekenka je platila 100.000 funti za plastičnu operaciju pomoću koje je stigla korak bliže tome da ima "najuži struk na svijetu", saznaje Dejli Star.

"U poslednjih nekoliko mjeseci potrošila sam oko 100.000 funti na liposkulpturu i mamoplastiku", kaže Dora.

Naravno svi smo čuli i za mnogo ozbiljnije operacije, poput vađenja rebara, kroz koje su neki ljudi prošli kako bi stigli do užeg struka. Dora to još uvijek nije uradila, ali ne isključuje da će u buduće doći red i na to.

"Uklanjanje rebara još nije u mojim planovima, ali polako počinjem da razmišljam o tome", objasnila je.