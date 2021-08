Danijel Krejg najplaćeniji filmski glumac

Časopis Varajeti izbacio je listu najplaćenijih filmskih glumaca. Na istoj se nalaze brojna holivudska imena, a cifre su milionske.

Listu predvodi Danijel Krejg sa zaradom od 100 miliona dolara. Ovaj novac dobio je od dva nastavka filma "Knives Out", od kojih se drugi snima u Srbiji. Aktulenog Džejmsa Bonda slijedi Dvejn Džonson, koji je za ostvarenje "Red One" zaradio 50 miliona "zelenih novčanica".

Treći i čevrti su Vil Smit (film - "King Richard" - 40 miliona dolara) i Denzel Vošington (film "The Luttle Things" - 40 miliona dolara), a peti je Leonardo Dikaprio (film "Don't Look Up" - 30 miliona dolara).

(Telegraf)