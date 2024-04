Danijela Dimitrovska htjela da pobjegne s kastinga, a onda je popila rakiju

Manekenka Danijela Dimitrovska od septembra prošle godine voditeljka je emisije “Jutro na Blic”, koja se emituje na istoimenoj televiziji.

Poziv da uplovi u novinarske i voditeljke vode iznenadio je Danijelu.

“Bojažljivo sam ušla u sve to sa dozom straha, misleći da nisam još dorasla tom pozivu, međutim, podrška prijatelja i saradnika me je ohrabrila da odem na kasting. Vidjeli su to nešto što nisam ni ja u tom trenutku i apsolutno su mi dali vjetar u leđa, hvala im na tome. Trudimo se da budemo drugačiji, cilj nam je da informišemo gledaoce, ali u isto vrijeme i da u njihove domove unesemo osmijeh”, ispričala je Danijela.

Već mjesecima je pred kamerama, ali na početku priče Danijela nije bila optimistična.

Na pisti je odavno kao riba u vodi, ali je novi izazov sa sobom donio i nesigurnost.

“Nisam dovoljno vjerovala u sebe. Majka mi je rekla: ‘Ti ćeš to da pokidaš’, moj momak, moji prijatelji… I ja sam ih gledala sa čuđenjem. Na kastingu sam čula neke kandidate koji su bili prije mene i tu sam se potpuno devastirala i mislila – ne, ne. Ekipi koja je bila iza kamera sam rekla: ‘Lljudi, ja idem kući’, gdje su mi oni rekli – ‘Ova vrata kad se otvore i zatvore više nema nazad'”, ispričala je Danijela za Blic, a prenosi CdM

Prisjetila se i na koji je način uspjela da preokrene stvari.

“Tražila sam rakiju, to su mi odmah obezbijedili, vrlo brzo sam otišla na sam set, čitala sam bez ikakve pripreme sve ono što mi piše na promteru, tu sam upoznala i svog kolegu Ljubu Bulajića. Bilo je puno treme, majci sam rekla da nema šanse da prolazim. Sutradan su me pozvali i rekli da sam prošla u drugi krug. Imala sam taj odbrambeni mehanizam da se smijem, čini mi se da ih je to i kupilo”, dodala je Danijela.

