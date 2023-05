Danijela Dimitrovska smuvala šest godina mlađeg sportistu

Danijela Dimitrovska prošle godine se razvela od Ognjena Amidžića, nakon decenije braka. Voditelj je ubrzo nakon toga započeo vezu sa 17 godina mlađom Minom Naumović, a ni manekenka nije dugo bila sama i ima novog dečka.

Danijela je u vezi sa zgodnim sportistom iz Beograda koji se zove Jevrem Kosnić i mlađi je od nje šest godina, piše magazin "Story".

Oni nisu želeli da njihova veza još uvek bude javna, međutim sve čeśća pojavljivanja po beogradskim restoranima pokrenula su glasine da su zajedno.

Vlasnica modne agencije još uvijek nije bila spremna da objelodani ovu informaciju, s obzirom na to da veza ne traje dugo i da je željela da to ostane tajna u narednom periodu.

Ognjen Amidžić je, podsetimo, poslednjih meseci u žiži interesovanja javnosti zbog veze sa koleginicom iz "Amidži šou"-a, Minom Naumović.

Njih dvoje na društvene mreže postavljaju slike i snimke sa destinacija koje obilaze, pa se o svakom njihovom koraku naširoko piše i priča.

Nekoliko mjeseci pred odluku o razvodu, Danijela Dimitrovska je pričala o njenom odnosu sa Ognjenom Amidžićem.

"Recept za brak ne postoji. Ognjen i ja smo više od 10 godina zajedno i mislim da nisam stekla kredibilitet da pričam o receptu za dobar brak. To mogu da pričaju moji roditelji, koji su preko 30 godina zajedno. Kao i svaki brak, tako i naš ima uspona i padova. Trudiš se da daš sve od sebe, da radiš na sebi, a samim tim i na zajednici. Ne ispravljati partnera, već raditi na sebi. Daš sve od sebe da nešto funkcioniše. Zajednički cilj posebno kada imate i dete. Harmonija iz mog ugla nije ista kao iz nečijeg drugog. Ne volim da generalizujem, da dajem recepte, da sudim. Svako treba da radi po svom osećaju. A onda jednog dana kada prevalite put preko 30 godina zajedničkog života, onda ćete znati da li ste u tome uspeli. Ali opet je svaki brak jedinstven i ima svoj recept za uspeh", kazala nam je tada.

Isticala je da Ognjen i ona uopšte nisu isti.

"Mi smo potpuno dve različite osobe. Međutim, dokaz smo da se suprotnosti privlače i dopunjuju. Ognjen je opušten i ume da smiri moju krutost, dok sam ja tu da njega vratim u realnost ako se previše opusti", govorila je tom prilikom Danijela, koja sa Amidžićem ima nasljednika Matiju.

U emisiji "Magazin In" je svojevremeno otkrila kako su stvari funkcionisale u njihovom braku.

"Mi smo zajedno 10 godina, imamo dete i vidi se kroz funkcionisanje da li postoji emocija, a ne samo u rečima. Ja sam gospodarica u našem braku, on je to potvrdio. Matija i on se šale za to, jer me pitaju za sve, kao u hotelu", kazala je tada Danijela.