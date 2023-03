Danijela Martinović o novom partneru: Bilo bi mi drago da napravimo pjesmu zajedno

Pjevačica Danijela Martinović otkrila je da je njen novi partner Josip Plavić takođe muzikalan i da je ranije pisao pjesme, te da nada se kako bi uskoro mogli jednu napisati zajedno.

"Pisao je pjesme, sad već duže godina nije pisao, ali glazba je sastavni dio njegovog života i nije bio potpuno upoznat s mojim opusom, ali sad se šalimo na taj račun i međusobno se upotpunjujemo. Bilo bi mi drago da pobudim u njemu želju za stvaranjem pjesama, ako se to dogodi bit će mi drago i to plamti i bilo bi mi drago da napravimo pjesmu zajedno", kazala je pjevačica za Večernji.hr.

Martinovićeva je nedavno predstavila poseban spot za pjesmu "Vjerujem ljudima".

"Krajem prošle godine kada je pjesma izašla meni je zazvučala kao oda nekom dobru o ljudima. Vjerujem kako svi ljudi u nekom trenutku kažu da nam je dobro u drugim ljudima sada potrebnije nego ikada, ali zbilja mislim da je danas vjerovati u dobro u ljudima izuzetno potrebno. Došla sam tako do izazova kako spotom pokazati i prenijeti tu poruku. Pojavila mi se blokada kako to predstaviti spotom pa sam zamolila svoje ljude koji me prate na društvenim mrežama da mi pošalju zajedničke fotografije i to je bio takav odaziv da sam zbilja bila iznenađena brojem fotografija koje su mi poslala. Onda mi je palo i na pamet kako u spotu moraju biti stvarni ljudi koji svojim životom potvrđuju kako je neophodno vjerovati ljudima", ispričala je pjevačica.