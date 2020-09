Danijela Štajnfeld o tome zašto ne otkriva ime silovatelja

Nakon što je glumica Danijela Štajnfeld u svom dokumentarnom filmu "Zaceli me" otkrila je da ju je silovao moćni muškarac iz filmske industrije, njena potresna ispovijest postala je jedna od važnijih tema o kojoj ne prestaje da se priča.

Iako to možda najviše intrigira javnost, Danijela ne želi da otkrije ime muškarca koji ju je seksualno iskoristio, a kao jedan od glavnih razloga ona navodi to što se ne osjeća bezbjedno.

"Upiranje prsta na jednog čoveka pomerilo bi taj fokus sa moje želje da osvestim problem. Ne bih pravila film da je meni bilo bezbedno da javno govorim. Prva sam glumica u Srbiji koja je o ovome progovorila, međutim: da li sam ja prva kojoj se ovo desilo", ispričala je ona za "Gloriu".

Danijela je zatim pomenula i svoje kolege koje nikada nisu pominjale ovaj problem u javnosti, iako se to, kako ona kaže, dešavalo.

"Kao što postoji pritisak na meni da kažem ko mi je to uradio kako druge osobe ne bi bile u opasnosti, ja pitam zašto pozorišna i filmska zajednica nikada nije ukazala da postoje takve mogućnosti i zašto kolege i koleginice u dugoj tradiciji srpskog glumišta nikada nisu govorili o tome. Zašto je na meni da sama stvorim bezbednost drugima? Pitam se i zašto se sekusalno maltretiranje odobrava u društvu i ne kažnjava", priča glumica i dodaje:

"Ako to odobravate, onda će vam posle uzumanja hemijske olovke jednom oduzeti ključeve od kola. Po zakonima u Srbiji silovanje je zločin, ali se društvo pravi da ne postoji. Rečenica 'Neću ti ništa' implicira da ako se ograničim da ti neću ništa, možda ću ti nešto uraditi. Svako može da bude predator nad slabijim samo ako se izjasni sa 'neću ti ništa'".

U jednom dijelu njenog filma se čuje i audio-zapis koji je ona snimila dok je poslije silovanja razgovarala sa silovateljm, a sada je objasnila i zbog čega je to uradila.

"Htela sam da publika čuje razmišljanje o obrazloženje silovatelja. Ne samo nada mnom nego i nad drugim ljudima, to je obrazloženje zašto neko to može da radi i zašto uzumja sebi za pravo da to radi. Da je njegova izjava bila suvše lična, ne bih je stavila u film", kaže ona.

Silovanje je na nju ostavilo veliki trag, s kojim godinama nije mogla da se izbori, međutim, sada kaže da se potpuno "zacijelila".

"Sada sam sasvim dobro, iskreno ne bih mogla da pričam s vama niti da se pojavim u Srbiji na projekciju filma na Paliću da nisam sve raščistila sa sobom. Da nisam zacelenja, ja bih još bila polomljena, plakala bih i ne bih mogla da govorim na ovu temu", otkrila je Danijela i dodaje da je ponovo spremna da voli:

"O da, jesam. Kada sam povratila veru u sebe, vratila se i vera u ljubav."

